В России изменились правила перевозки детей в авто

С 12 июля можно перевозить пристегнутого ремнями безопасности ребёнка в возрасте от семи до 12 лет на заднем сиденье авто.

12 июля в России вступили в силу новые правила перевозки детей в авто. Об этом сообщает «РИА Новости».

С сегодняшнего дня можно перевозить пристегнутого ремнями безопасности ребёнка в возрасте от семи до 12 лет на заднем сиденье машины. На переднем сиденье детские автокресла по-прежнему обязательны, передаёт Lenta.ru.

Штраф за нарушение этого правила составит три тысячи рублей.

Со среды также нельзя оставлять детей младше семи лет в авто без присмотра. Нарушителя этого правила в Москве и Санкт-Петербурге могут оштрафовать на 2,5 тысяч рублей, в регионах – на 500 рублей. Вместо штрафа возможно вынесение предупреждения.