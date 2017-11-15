В России изменят дизайн пачек сигарет

Теперь производители должны нанести изображения с предупреждением о вреде курения на обеих сторонах пачки.

15 ноября в России завершается переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию. Теперь производители обязаны перейти на выпуск сигаретных пачек нового формата.

По данным ТАСС, изображения на пачках сигарет будут нанесены сверху на обеих сторонах упаковки, а не только на одной, как сейчас. При этом размер таких картинок должен быть не менее 50% от площади пачки.

Помимо этого, на пачке нельзя указывать слова и словосочетания «с низким содержанием смол», «лёгкие», «мягкие» и т. д. Также производителям запретили наносить на упаковки изображения, стимулирующие продажи, например, ягоды или фрукты. Внутри пачек не должно быть рекламных вкладышей.