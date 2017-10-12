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В России кибермошенников начнут наказывать за кражу денег с банковских карт

В России кибермошенников начнут наказывать за кражу денег с банковских карт

Соответствующие поправки к закону Госдума уже приняла в первом чтении.

Госдума в первом чтении приняла поправки к закону о хищении денег с банковских карт и электронных кошельков. Теперь кибермошенникам будет грозить уголовное наказание за вышеуказанные преступления.

Инициаторами законопроекта стали сразу несколько депутатов, в том числе председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщают «Известия».

Также законопроект предусматривает внесение изменений в статью «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Авторы  документа считают, что максимальное наказание в этой статье нужно увеличить с четырёх месяцев до трёх лет лишения свободы.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.ogirk.ru

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