Новости
Россия и Мир
В России могут повысить госпошлину на загранпаспорта и водительские права

В России могут повысить госпошлину на загранпаспорта и водительские права

Цены на оформление этих документов могут возрасти в полтора раза.

МВД России предложило увеличить пошлины на загранпаспорта и водительские удостоверения. Стоимость водительских прав увеличится с двух тысяч до трёх тысяч рублей, а за биометрические загранпаспорта россиянам придётся заплатить не 3,5 тысячи, как сейчас, а пять тысяч рублей.

«Увеличение пошлин необходимо, чтобы компенсировать бюджету расходы на изготовление документов, поясняло МВД в записке к законопроекту», — сообщают «Ведомости».

Если в ближайшее время законопроект получи поддержку на заседании правительства, его внесут на рассмотрение в Госдуму.

Также авторы законопроекта предлагают увеличить госпошлины на загранпаспорта для детей до 14 лет. Стоимость документа увеличится на одну тысячу и составит 2,5 тысячи рублей. Пластиковое свидетельство о регистрации авто будет стоить 1,5 тысячи рублей. Сейчас этот документ в бумажном варианте стоит 500 рублей. Стоимость всех этих документов в бумажном варианте останется прежней.

По данным издания, в прошлом году все виды госпошлин увеличили федеральный бюджет на 94,2 млрд рублей.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

«Модный вторник» — «Крупным планом»

Празднование дня рождения популярной кавер-группы в стиле ямайской вечеринки
Чтиво

«Учимся жить»: как в Кемерове помогают детям из неблагополучных семей

Как прошёл праздник в центре "Маленький принц"
Гид

Где в Кузбассе пообщаться с животными

Сибдепо собрал 8 мест, где можно избавиться от плохого настроения
Гид

Качай легко: 10 фактов о мобильном интернете

Есть ли жизнь после того, как закончится трафик?

Сегодня в Кемерове

Популярное