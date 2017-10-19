Новости
Россия и Мир
В России могут ввести экологический налог на табачные изделия

В России могут ввести экологический налог на табачные изделия

В Минздраве считают, что темп роста ставок акцизов недостаточный и из-за этого нужно ввести налог.

Министерство здравоохранения РФ считает темп роста ставок акцизов на табачные изделия недостаточным, поэтому предлагает ввести новый экологический налог на табачные изделия. В настоящее время рост ставок акцизов не позволяет достигнуть среднего уровня налогов, который установлен в странах Европейского региона.

«В 2017 году в России минимальная ставка акциза на пачку сигарет составляет 42,46 рубля, что препятствует дальнейшему сокращению количества потребителей табачной продукции и связано с недостаточной реализацией потенциала ценовых и налоговых мер предыдущего этапа (2010-2015 годы)», — цитирует «Интерфакс» выдержку из документа.

В министерстве считают, что если повысить цены на табачные изделия, это приведёт в конечном итоге к сокращению числа граждан, покупающих сигареты.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Новости

В Следкоме Кузбасса рассказали о новом и.о. руководителя

На должность первого заместителя руководителя регионального СК назначили Андрея Коновода.
Цена недели

Сколько в Кемерове стоит абонемент в тренажёрный зал

Пора готовиться к лету!
Чтиво

Связь в разрезе: как добыча угля зависит от интернета и мобильной телефонии

Как связаны между собой уголь, интернет и телефония
Автодепо

Японские авто Vs русское бездорожье: как в Кемерове прошёл масштабный тест-драйв

Японские машины на русском бездорожье

Сегодня в Кемерове

Популярное