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В России могут запретить контактные зоопарки

В России могут запретить контактные зоопарки

Также россиянам могут запретить держать в квартирах диких животных.

В ближайшее время в Государственной думе Российской Федерации могут принять закон, запрещающий контактные зоопарки. Также россиянам могут запретить держать в собственных квартирах диких животных. Об этом заявила глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева.

«Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это вопрос, могу сказать, ближайших месяцев. Я честно не думала, что этот закон станет резонансным и может взбудоражить столько людей», — цитирует «Интерфакс» заявление Тимофеевой.

По словам Тимофеевой, в настоящее время ещё остаются открытыми несколько спорных вопросов по поводу запрета контактных зоопарков в нашей стране. Многие депутаты заявили, что не будут спешить с принятием закона, потому что он должен быть «не быстрым, а рабочим».

Однако Ольга Тимофеева отметила, что в законе точно будет запрет на содержание в квартирах и частных домах диких животных и передвижных дельфинариев. Депутат считает, что это позволит наладить в нашей стране безобидное общение людей с дикими животными.

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Текст: Елена Семёнова.
Фото: Мария Митрофанова.

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