В России может появиться налог на малодетность

Новый проект концепции федерального закона «О статусе многодетной семьи», согласно которому малодетных семей могут обложить налогом, направлен на рассмотрение президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на копию документа.

«Налог на малодетность — это одна из десятка мер. В законопроекте содержатся предложения приравнять воспитание детей к трудовому стажу, чтобы многодетные мамы перестали считаться незанятыми трудовой деятельностью людьми. Также предлагается усилить государственную поддержку семей, в которых больше трёх детей», — цитирует газета заявление директора Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова.

По словам Крупного, многодетные семьи в России нуждаются государственной поддержке. В документе есть пункт, который предусматривает покупку конкретных вещей для многодетных семей, в том числе абонементы в консерватории или фитнес-клубы.

В настоящее время размер налога на малодетность не уточняется, однако известно, что если его одобрят, власти будут рассматривать каждую семью в индивидуальном порядке. При налогообложении будут учитываться медицинские аспекты.