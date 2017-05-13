В России на 8% вырастет минимальная цена на водку

Минимальная розничная цена на водку и коньяк в России с 13 мая повышается. Приказ об изменении цен 2 мая опубликовали на официальном портале Министерства финансов РФ. Как пишет РИА «Новости», он вступает в силу через 10 дней после официальной публикации.

Минимальная розничная цена на водку в России повышается на 7,9%. Бутылка объёмом 0,5 литра будет стоить 205 рублей. Закупочная цена на алкогольный напиток у производителя при этом повышается на 4,8%: до 173 рублей за бутылку 0,5 литра с текущих 165 рублей. Оптовая цена повышается на 2,3% – со 174 до 178 рублей.

«Необходимость повышения минимальных цен на водку, коньяк и ликероводочные изделия Министерство финансов объяснило ростом ставок акциза на алкоголь, тарифов на электроэнергию, а также увеличением производственных затрат, включая зарплаты, ставки аренды, расходов на рекламные акции, и налогов», – пишет издание.

На официальном портале правовой информации отмечают, что с 13 мая повышаются минимальные цены и на коньяк. МРЦ на пол-литровую бутылку коньяка увеличится на 15,2% – до 371 рубля. На 25,6% – до 314 рублей – повысится цена у производителя и на 23,3% оптовая стоимость.