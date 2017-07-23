В России нашли два новых очага африканской чумы свиней

Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила о выявлении двух новых очагов африканской чумы свиней, сообщает официальный сайт ведомства. Геном вируса АЧС найден в ходе плановых проверок.

«В результате лабораторных исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» 20.07.2017 в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержащихся в ЛПХ и КФХ Омского и Любинского районов Омской области, а также Среднеахтубинском районе Волгоградской области, выделен геном вируса АЧС. В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Волгоградской и Омской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Первоочередные мероприятия проводятся. », — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери) – вирусная болезнь, поражающая домашних и диких свиней всех возрастов. Отличительной чертой этой контагиозной вирусной болезни является очень высокий процент смертности и заражаемости поголовья свиней. У заражённых животных повышается температура, пропадает аппетит, усиливается жажда. Характерные только для АЧС симптомы — появление красно-фиолетовых пятен – на животе и внутренней поверхности ног, на шее, пятачке и хвосте, у основания ушей. Смертность достигает 60%, при этом выздоровевшие свиньи не приобретают иммунитета, а при повторном заражении всегда погибают. Согласно заявлениям руководства Минздрава и Россельхознадзора РФ, для человека данная болезнь опасности не представляет.