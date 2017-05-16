В России планируют создать единую базу данных о каждом жителе страны

С начала 2017 года сотрудники Министерства юстиции работают над созданием большого и единого реестра населения. В базе данных будут объединены сведения обо всех россиянах, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста РФ Александру Дронову.

«Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении», — заявила Дронова.

По её словам, над проектом работает не только Минюст, но и Министерство финансов, а также Федеральная налоговая служба. Специалисты соберут в одну базу данных сведения о статусах, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой и с правоохранительной системой каждого человека. Также в реестр добавят и другие данные всех граждан России.