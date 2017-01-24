В России потребление алкоголя снизилось почти в 1,5 раза с 2009 года

В России потребление алкоголя снизилось почти в 1,5 раза за восемь лет и сейчас составляет более 10 литров на человека. В 2009 году этот показатель был равен 15 литрам, говорится в сообщении Роспотребнадзора. По данным ВОЗ, если потребление чистого алкоголя на душу населения превышает 8 литров в год, то это отрицательно сказывается на здоровье населения.

По информации российского ведомства, с 2009 года на треть снизилось число случаев острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, почти на 37% стало меньше больных с впервые выявленным диагнозом «алкоголизм». Общая численность алкоголиков, стоящих на учёте, за восемь лет снизилась на 24%.

В 2016 году Роспотребнадзор проверил более 10 тысяч организаций, занятых производством и обращением алкогольной продукции. В результате мероприятий приостановлена реализация свыше 2 тысяч партий алкоголя.