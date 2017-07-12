В России предлагают запретить продажу алкогольных энергетиков

Подобные напитки разрешат производить только для вывоза из страны.

Минфин РФ подготовил поправки к законопроекту о регулировании производства и оборота спиртосодержащей продукции. В них предлагается запретить продажу алкогольных энергетиков в стране.

Как сообщает Life, инициатива направлена на сокращение в России употребления алкоголя «не по целевому назначению».

Если поправки примут, то энергетики разрешат производить только для экспорта. С российских прилавков эти напитки уберут.

«Перечень тонизирующих веществ (компонентов) будет устанавливаться Минздравом России», — приводит издание отрывок из сообщения Минфина.

В поправках также говорится о необходимости ограничения доступа к сайтам, продающим спиртосодержащую и алкогольную продукцию.