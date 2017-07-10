В России продавцам запретят задавать лишние вопросы

Сотрудники Роспотребнадзора занимаются разработкой поправок к законопроекту о защите прав потребителей. Продавцам товаров и компаниям запретят требовать у покупателей паспорт без необходимости. Например, продавцам запретят требовать паспорт при покупке билета в кино. При этом ведомство не уточняет, как продавцы билетов должны уточнять возраст зрителей, если на фильме стоит какая-либо возрастная маркировка. Данный документ могут попросить только в кассах, где реализуют билеты на самолёт или поезд.

«В отношении такого вида массового проявления недобросовестности, как понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг), будет введен прямой запрет с установлением административной ответственности за его нарушение», — цитируют «Известия» выдержку из документа.

Соответствующий законопроект подготовят к 1 декабря 2017 года. Также в документ могут включить и новые пункты, в том числе о распространении действия кодекса на потребителей госуслуг.