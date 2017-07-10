Суровости
Россия и Мир
В России продавцам запретят задавать лишние вопросы

В России продавцам запретят задавать лишние вопросы

Роспотребнадзор подготавливает поправки в закон, согласно которым продавцам запретят без повода требовать паспорт.

Сотрудники Роспотребнадзора занимаются разработкой поправок к законопроекту о защите прав потребителей. Продавцам товаров и компаниям запретят требовать у покупателей паспорт без необходимости. Например, продавцам запретят требовать паспорт при покупке билета в кино. При этом ведомство не уточняет, как продавцы билетов должны уточнять возраст зрителей, если на фильме стоит какая-либо возрастная маркировка. Данный документ могут попросить только в кассах, где реализуют билеты на самолёт или поезд.

«В отношении такого вида массового проявления недобросовестности, как понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством РФ и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг), будет введен прямой запрет с установлением административной ответственности за его нарушение», — цитируют «Известия» выдержку из документа.

Соответствующий законопроект подготовят к 1 декабря 2017 года. Также в документ могут включить и новые пункты, в том числе о распространении действия кодекса на потребителей госуслуг.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://commons.wikimedia.org

Комментарии

Рекомендуем

Тест

Научная непогода: что вы знаете о капризах стихии?

Проверьте свои знания в викторине о разрушительных силах природы
Квартира недели

Коттедж за 20 миллионов в Шерегеше

Дом в Шории с не совсем шорским ценником
Спецпроекты

Фотоконкурс «Твоё лето на Сибдепо»

За ваши невероятные летние приключения Сибдепо подарит вам iPhone 7, велосипед или гироскутер
Вкус и пафос

Обед в «Клумбе»

Как кормят в новом и необычном кемеровском кафе?

Сегодня в Кемерове

Популярное