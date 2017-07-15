В России расширили список запрещённых психотропных и наркотических веществ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня запрещённых в нашей стране списка наркотических и психотропных веществ. Согласно документу, размещённому на сайте кабинета министров, в перечень подлежащих контролю в РФ наркотических средств попало растение «мимоза хостилис».

Данный документ подготовили сотрудники МВД РФ для исполнения программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков». В некоторых регионах России периодические появляются психоактивные вещества с торговым наименованием U-47700 и факты отравлений со смертельным исходом, вызванных их потреблением. В запрещённый список попали 12 психотропных веществ, которые были запрещены в том числе в Белоруссии и Швеции, но в российском списке их не было.

«Подписанным постановлением перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен рядом психоактивных веществ. Растение «мимоза хостилис» включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в России», — говорится в документе.

В наркотический раздел списка попали в том числе «Беноциклидин» и «Метоксикетамин». Также указом главы правительства соответствующие изменения внесли в разделы «значительный», «крупный» и «особо крупный» размеры наркотических средств и психотропных веществ в статьи УК РФ.