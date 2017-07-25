В России рассказали, сколько молодых людей вступают в брак по любви

Высшая школа экономики и Российский государственный социальный университет провели опрос и выяснили, что мотивировало россиян к браку.

82% респондентов заявили, что создали семью по любви. 5-6% опрошенных в возрасте от 17 до 30 лет рассказали, что поженились из-за желания иметь детей. 3% участников опроса признались, что расписались по воле родителей, 2% заключили брак по расчёту.

Как отметила профессор факультета экономических наук ВШЭ Оксана Кучмаева, большинство молодых людей считают, что «семья должна строиться на официально оформленных отношениях».

«Но наряду с этим мы видим современный тренд — прежде чем вступить в брак, люди предпочитают встать на ноги, получить образование и лучше узнать партнёра», — цитируют «Известия» Оксану Кучмаеву.

Согласно результатам опроса, чаще всего молодые люди находят друг друга на вечеринках (56%) и на учёбе (21%). Всего 2% опрошенных познакомились с будущими супругами в соцсетях.