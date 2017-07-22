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В России разрабатывают военные конвертопланы и тяжёлые беспилотники

В России разрабатывают военные конвертопланы и тяжёлые беспилотники

Планируется, что в будущем беспилотники смогут работать «стаей».

Главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Виктор Бондарев рассказал о разработке военных конвертопланов и тяжёлых беспилотников.

«Работы в России идут по всем направлениям — и малые, и средние, и большой беспилотник, и конвертопланы», — цитирует ТАСС Бондарева.

Главком ВКС РФ также отметил, что вскоре один оператор сможет управлять «стаей» беспилотников.

«Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей, он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами, поэтому это будет ещё дешевле», — цитирует Life главкома ВКС РФ.

Напомним, что до 23 июля в подмосковном Жуковском проходит авиасалон МАКС-2017. Здесь холдинг «Вертолеты России» впервые представил экспериментальный конвертоплан. Планируется, что наработки по нему будут использовать при разработке машины с взлётной массой до двух тонн.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://commons.wikimedia.org

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