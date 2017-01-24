В России разработали новый законопроект для идентификации пользователей в мессенджерах

Операторов обяжут предоставлять полиции программное обеспечение для идентификации пользователей по первому запросу.

В России операторов сотовой связи обяжут предоставлять полиции программное обеспечение для идентификации личности пользователей мобильных мессенджеров. Соответствующие поправки к закону «О связи» разработаны, сообщает «КоммерсантЪ».

Как сообщает издание, по законопроекту мессенджеры попадают под «услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, неразрывно связанные с услугами связи».

По некоторым данным, этот законопроект поможет полиции эффективнее бороться с незаконной продажей сим-карт. Также операторы смогут заключать договоры с новыми абонентами в электронном формате.