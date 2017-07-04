В России разрешили покупать алкоголь по паспорту болельщика и водительским правам

Решение Минпромторга о расширении списка документов, которые можно предъявить при покупке спиртного, вступило в силу 4 июля.

В России расширили перечень документов, которые позволяют покупать спиртное. В обновлённый список вошли, в частности, водительское удостоверение и паспорт болельщика (FAN ID).

Как сообщает «РИА Новости», приказ Минпромторга о расширении перечня вступил в силу 4 июля. В нём отмечается, что FAN ID будет действовать при покупке спиртного до 31 декабря 2018 года. Напомним, паспорт болельщика является обязательным документом для пропуска на стадион в дни матчей ЧМ по футболу, который пройдёт в России в 2018 году.

Раньше продавец мог убедиться в совершеннолетии покупателя по следующим документам: российский, дипломатический, служебный и загранпаспорта, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, удостоверение личности военнослужащего или военный билет, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство, разрешение на временное проживание, удостоверение беженца и свидетельство о предоставлении временного убежища в России.