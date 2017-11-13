В России резко увеличились цены на красную икру и рыбу

В России резко подняли цены на красную рыбу и икру из Сахалинской области и Хабаровского края на 30%. Повышение стоимости лососёвых и красной икры связано с тем, что в этом году снизился улов рыбы в этих регионах.

Из-за аномального потепления воды, лососёвые переместились ближе к северу. По данным РБК, доля вылова рыбы в Хабаровском крае и на Сахалине снизилась на 28%.

«Как только стало ясно, что на Сахалине рыбы в этом году будет мало, рыбаки на Камчатке сразу взвинтили цены на 30%, хотя у них с уловом всё в порядке», — цитирует Life.ru заявление вице-президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина.

При этом Фомин отметил, что дефицита красной рыбы в продаже не предвидится, но цены будут немного выше.

Напомним, в сентябре 2017 года в Юрге открыли завод по производству радужной форели.