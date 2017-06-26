В России резко возрос спрос на автомобили Jaguar

С января по май 2017-го в стране продано 1028 элитных британских машин.

В мае 2017 года в России зафиксировали беспрецедентное увеличение спроса на автомобили Jaguar, сообщает Lenta.ru. В последний месяц весны продажи автомобилей этой марки увеличились на 195,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Наибольшей популярностью пользуется Jaguar F-Pace – 118 проданных единиц.

Всего же, с января по май в России было продано 1028 автомобилей престижного британского бренда. Это на 120% превышает прошлогодние объёмы продаж в указанный период.