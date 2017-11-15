В России SIM-карты могут стать полноценным идентификатором личности

Если Госдума одобрит инициативу, в законы «О связи» и «О банках и банковской деятельности» внесут изменения.

В Госдуме предлагают сделать SIM-карты полноценным идентификатором личности россиян. По данным «Известий», если инициатива получит одобрения, в несколько законов, в том числе «О связи» и «О банках и банковской деятельности» внесут изменения, а паспорт гражданина не нужен будет для идентификации личности.

«При этом количество SIM-карт, продаваемых одному человеку, не будут ограничивать — каждая будет полноценным идентификатором. Также запретят передачу приобретённых SIM-карт третьим лицам. На ребёнка любого возраста родители смогут оформить симку — по аналогии с загранпаспортом», — сообщает издание.

Для запуска проекта в России создадут специальный реестр SIM-карт. Его будут контролировать, чтобы мошенники не сумели завладеть персональными данными россиян.

Сейчас продажу SIM-карт в России практически не контролируют. Позднее по SIM-картам начнут оформлять кредиты.

В настоящее время инициатива находится на стадии обсуждения, но уже есть и те, кто выступают против неё – Росфинамониторинг. В ведомстве считают, что идентификаторы личности должны выдавать госорганы, как сейчас. По мнению специалистов, данные полномочия нельзя передавать мобильным операторам.