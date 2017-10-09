В России соль перестанет быть поваренной

Руспродсоюз разработал новый ГОСТ на соль, в котором нет всем привычного слова.

Специалисты Руспродсоюза разработали новый ГОСТ для соли, из которого убрали слово «поваренная». По словам специалистов, данный термин является традиционным, но не является корректным.

«Термин искажает смысл названия продукта. <…> Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения. А к методам изготовления относится выпаривание (вываривание) из природных водных растворов и дробление минерального сырья», — цитируют «Известия» заявление директор по GR ассоциации «Руспродсоюз» Алексея Тюника.

Согласно новому ГОСТу, соль теперь будет называться одним словом «пищевая», а также она может быть не только белого цвета, но и бежевого. Йодировать соль теперь будут только одним способом – с помощью йодата калия, который удерживает полезную добавку 18 месяцев.