В России создадут первый электромобиль на солнечных батареях

Его разработкой будут заниматься учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Минпромторг РФ поддержал проект Polytech Solar о создании первого отечественного электромобиля на солнечных панелях. Разработкой машины займутся учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Как сообщает Life, авто имеет форму корпуса «катамаран». Над созданием машины специалисты работают уже год.

Электромобиль получает электроэнергию от 4 кв. м солнечных панелей, установленных на крыше (КПД – 24%). Вес авто — менее 200 кг. Машина может разогнаться до 150 километров в час. Специалисты планируют оснастить автомобиль системой контроля управления и углепластиковыми дисками.

В планах у авторов проекта Polytech Solar – участие солнцемобиля в таких крупнейших чемпионатах, как BridgestoneWorldSolarChallenge 2017 в Австралии и AmericanSolarChallenge 2018 в Америке.