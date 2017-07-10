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В России создали смартфон с двумя операционными системами

В России создали смартфон с двумя операционными системами

Телефон работает на базе Sailfish и Android.

Генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес сообщил о создании смартфона с двумя операционными системами (ОС) — Sailfish и Android.

Как передают «Ведомости», в качестве тестовой модели выступает смартфон Sony Xperia X. При включении устройство позволит выбрать нужную ОС. Предполагается, что Android подойдёт для личных нужд, а Sailfish — для рабочих, поскольку позиционируется разработчиками как защищённая.

Как сообщает Life, компания намерена продать до 500 тысяч смартфонов с двумя ОС.

Sailfish OS была представлена в 2012 году. В 2015 году операционную систему у финской компании Jolla выкупил основатель группы ЕСН Григорий Березкин.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://androidinsider.ru/

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