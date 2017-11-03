В России стартовали продажи нового iPhone X, а в Кемерове – нет

Пока новые смартфоны в столице Кузбасса доступны только в режиме «Предзаказ».

Новый смартфон iPhone X от американской корпорации Apple 3 ноября поступил в продажу в России. Пока в Москве за новыми гаджетами выстраиваются очереди, в столице Кузбасса приобрести новинку можно только по предзаказу.

Как пишут «РИА Новости», спрос на эту модель оказался гораздо выше предыдущих смартфонов. На этапе предзаказов 27 октября iPhone X разобрали в первые же сутки.

Очередь за #айфон10 #Тверская #iphone10 #iphoneX #Moscow как за колбасой в годы дефицита, только тут цена 80-90 тысяч рублей😀 A post shared by Рустам Абсалямов (@rustamnova) on Nov 2, 2017 at 11:39pm PDT

Те, кто не успел сделать предзаказ новинки, за три дня до официального старта продаж заняли очередь у магазинов re:Store в Москве на Тверской улице. По информации издания, в четверг, 2 ноября, в очереди насчитывалось около 400 человек. Одни планировали перепродать iPhone X с наценкой до 200%, другие «держали» места для потенциальных покупателей. Стоявшим в очереди людям даже предоставили несколько автобусов для того, чтобы они могли погреться.

Представители столичного re:Store задействовали в организации очереди охранников и в 6:00 3 ноября стали выдавать браслеты с номерками. По ним определяли очерёдность входа и продавали не более двух телефонов.

Самые отчаянные даже привели к магазину ветеранов Великой Отечественной войны и, ссылаясь на законодательство, попытались обойти всю очередь. А одному из ждуших стало плохо в очереди на морозе, и у него начался приступ эпилепсии, пишет «Медуза». Его забрали сотрудники «скорой помощи», которая дежурила недалеко от магазина.

В ожидании начала официальных продаж даже произошло несколько стычек.

Пока в Москве разворачивалось настоящее «яблочное безумие», в столице Кузбасса iPhone X даже не поступили в продажу.

«В Кемерове iPhone X пока не поступили в продажу. Сейчас их выдают кемеровчанам, которые вместе с другими россиянами оформили предзаказ 27 октября. Информация о количестве предзаказанных iPhone X закрыта. Новые модели появятся в регионе, возможно, через неделю или даже позже. Пока мы не можем точно сказать», – рассказала Сибдепо руководитель пресс-службы re:Store Людмила Семушина.

По словам руководителя пресс-службы, в столице в топе продаж – модели iPhone X на 256 ГБ. Кемеровчане отдают предпочтение моделям и на 256 ГБ и на 64 ГБ. Самый популярный цвет – «Серый космос».

12 сентября на презентации компания Apple представила поколение новых смартфонов и других гаджетов.