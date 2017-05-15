В России стартовали проверки продукции на соответствие ГОСТам

В стране начались экспертные отборы ГОСТированной продукции для проведения специальных испытаний на соответствие в аккредитованных лабораториях.

С 15 мая 2017 года Росстандарт начал приём заявок на участие в государственном проекте по ГОСТам. Также в стране стартовали экспертные отборы ГОСТированной продукции для проведения специальных испытаний на соответствие в аккредитованных лабораториях.

Товары проверят на всех стадиях обращения на рынке как в рамках общественного мониторинга, так по запросу потребителей. Если производитель нанёс на свою продукцию ложную маркировку ГОСТ, то его привлекут к ответственности.

В 2017 году проект «Национальная система сертификации» будет реализован в рамках тестовой фазы в семи пилотных регионах – Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях и Республике Крым. В следующем году национальная система сертификации начнёт действовать по всей стране.