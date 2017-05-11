Выпуск компактного хэтчбека Kia Picanto третьего поколения осуществляют на заводе в Калининграде.

В России стартовало производство новой модели Kia. На заводе в Калининграде будут выпускать новый компактный хэтчбек Kia Picanto третьего поколения, сообщает «Автостат».

«Теперь все новые автомобили марки Kia, предлагаемые на рынке страны, производятся на российских заводах», – пояснили газете «Коммерсантъ» в пресс-службе компании «Автотор».

В России продажи нового поколения Kia Picanto начнутся в июне 2017 года. Машину оснастят бензиновыми двигателями 1,0 MPI (67 л.с.) и 1,2 MPI (84 л.с.). У первой версии авто будет 5-ступенчатая механическая коробка передач, а у второй – 4-ступенчатый «автомат».