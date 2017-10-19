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В России телефонных террористов могут начать сажать на 10 лет

В России телефонных террористов могут начать сажать на 10 лет

В Госдуме подготовили правки об ужесточении наказания за ложные сообщения о бомбах.

В Госдуме предлагают изменить наказание для телефонных террористов. Если депутаты одобрят поправки об ужесточении наказания за ложные сообщения о бомбах, злоумышленников могут начать лишать свободы сроком на 10 лет. Об этом рассказал РБК источник в нижней палате.

В настоящее время ложные сообщения об акте терроризма караются или штрафом в 200 тысяч рублей, или исправительными работами, или лишением свободы до трёх лет. А при наступлении тяжких последствий – до пяти лет.

«Эта мера необходима. От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян, понесли убытки предприятия, и очевидно, что эти звонки — никакая не детская шалость, а преступление, которое должно соответствующим образом наказываться», — цитирует РБК председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва.

Сейчас поправки находятся на стадии окончательного согласования.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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