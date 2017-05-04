В первом квартале 2017 года в стране произвели 6,7 миллиона декалитров.

Росстат опубликовал на официальном сайте бюллетень «Социально-экономическое положение России. Январь-март 2017 года». По данным документа, в первом квартале 2017 года в России в 1,5 раза выросло производство водки.

Как пишет «Российская газета», по отношению к этому же периоду 2016 года объём «горячительного напитка» вырос на 57,2%. Издание приводит этому простое объяснение.

«Росстат считает проданную легальную водку. В первом полугодии 2016 года система ЕГАИС ещё не была введена на розничную продажу. Поэтому тогда активно шла торговля нелегальной водкой, которая осталась в наличии», – комментирует сайту директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По прогнозам эксперта, к концу 2017 года по Росстату рост производства водки составит приблизительно 10%. А вот с начала 2018 года, как предполагает Вадим Дробиз, начнётся постепенное снижение потребления крепких спиртных напитков по демографической причине.