В России в 2018 году судебные приставы начнут плановую проверку коллекторов

В России в 2018 году судебные приставы начнут проводить плановые проверки деятельности коллекторов. Об этом сообщает ТАСС.

В стране 158 компаний, занимающихся возвратом просроченной задолженности, все они будут включены в ежегодный план проверок, который формирует Генпрокуратура. На данный момент в России проверки проводятся только по обращениям граждан.

Директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов рассказал, что за первый год контроля подобных организаций было возбуждено 442 административных дела. Все они касались статьи «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Суд назначил 152 людям штрафы на общую сумму 5,5 миллионов рублей. По словам Дмитрия Аристова, 16 административных протоколов составлено в отношении коллекторов, не включённых в реестр.