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В России в конкурсе «Весёлый коровяк» определили чемпиона по метанию коровьих лепёшек

В России в конкурсе «Весёлый коровяк» определили чемпиона по метанию коровьих лепёшек

Также на мероприятии установили новый рекорд.

В России завершился чемпионат по метанию коровьих лепёшек «Весёлый коровяк». На соревнованиях определили имена чемпионов,  а также установили новый рекорд.

Ежегодные соревнования прошли в селе Крылово Осинского района Пермского края. Как пишет сайт Agentnews.ru, несмотря на дождливую погоду, желающих побороться за чемпионский титул было достаточно.

Однако из-за осадков свежие «снаряды» раскисли и пришлось использовать прошлогодние.

На чемпионате установили новый рекорд. Участник Александр Евдокимов закинул коровью лепёшку на 46 метров. Победительницей среди представительниц прекрасного пола стала Елена Галкина. Девушка закинула «снаряд» на 28 метров.

Победители и финалисты получили грамоты и главный приз – бутылку шампанского.

Текст: Екатерина Фоменко.
Видео: YouTube.com / RT на русском.
Фото: 2ch.hk.

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