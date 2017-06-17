В России возобновилось производство судов на подводных крыльях типа «Комета»

Россия возобновила производство судов на подводных крыльях типа «Комета». Страна готова обеспечить поставку этого транспорта за рубеж, сообщает «РИА Новости».

По информации издания, около 30 лет назад такие судна закупала Греция. Сейчас интерес к «Кометам» тоже есть.

«Мы ее даже назвали красивым именем «Чайка», потому что она закладывалась в Рыбинске в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Владимировна Терешкова. Вы помните, что ее позывной во время полёта в космос был «Чайка». Поэтому эта «Комета» получила название «Чайка». Сейчас она почти готова. Поэтому если греческие компании хотят ее приобрести, то контракт, по-моему, ещё открыт», — сообщил министр транспорта Максим Соколов.

На сегодня есть информация, что АО «Судоремонтный завод «Вымпел» сотрудничает с греческой компанией «Аргонавтики плоес» по вопросу поставок морских пассажирских судов на подводных крыльях «Комета 120М». Сейчас ведутся переговоры о подписании соглашения о взаимопонимании, в котором говорится об условиях договора на строительство четырёх единиц судов скоростных на подводных крыльях СПК «Комета 120М». Стоимость одного судна составляет более 6 млн евро.