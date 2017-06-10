В России впервые арестовали члена секты «Свидетели Иеговы»

Региональное управление ФСБ Орловской области сообщает об аресте и помещении под стражу гражданина Дании, возглавлявшего организацию «Свидетели Иеговы Орёл». Решением суда он арестован на 2 месяца и помещён в СИЗО. Ранее в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

«По месту проведения богослужений и адресам проживания адептов изъято более 1500 экземпляров религиозной литературы, в том числе экстремистского характера, Изъяты аудио- и видеоматериалы собраний, электронные носители информации, средства вычислительной техники, а также отчетная документация, отражающая объемы финансирования структуры», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ Орловской области.

Кроме того, в помещении были найдены бумаги – бухгалтерская отчётность, раскрывающая источники получения средств, контактные данные членов общины, а также подписные листы с отказами «свидетелей» от исполнения гражданских обязанностей. В сообщении отмечается, что это первый в российской истории арест члена «Свидетелей Иеговы», непосредственно связанный с его религиозной деятельностью.