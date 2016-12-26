С 26 декабря в России временно запретили продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Срок запрета составляет 30 дней. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

Согласно документу, индивидуальные предприниматели и юрлица должны приостановить продажи в розницу непищевых спиртосодержащих товаров, этилового спирта в которых более 25%. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывателей, передаёт «Российская газета».

Отмечается, что соответствующие меры приняли для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.

Напомним, что с 17 по 22 декабря в Иркутской области от отравления парфюмерным концентратом «Боярышник» погибли более 70 человек, ещё свыше ста жителей региона пострадали. Премьер Дмитрий Медведев потребовал убрать из продажи «Боярышник», указав, что вся спиртосодержащая продукция должна быть изъята из розничной продажи либо включена в систему государственного контроля ЕГАИС.