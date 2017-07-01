1 июля в России вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С начала второго месяца лета в стране вступили в силу изменения в закон «О МРОТ». Как сообщает РБК, теперь уровень МРОТ для россиян повысился на 300 рублей и составляет в целом 7800 рублей.

По данным Минтруда, рост МРОТ позволит увеличить платежеспособный спрос на товары отечественного производства. Кроме того, нововведение будет способствовать снижению объёмов выплаты «серой» заработной платы, пишет «Газета.Ru».

Как отметила замминистра труда и соцзащиты России Любовь Ельцова, для повышения выплаты бюджетникам на 4%, то есть на 300 рублей, из бюджетов всех уровней выделят 5,2 млрд руб.

Ранее Сибдепо сообщал, что с 1 июля в Кузбассе выросли тарифы ЖКХ.