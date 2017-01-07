В России запретят дарить детям котят и щенков

Минприроды внесёт пакет поправок в законопроект «Об ответственном обращении с животными», сообщает «МК». В их числе – ужесточение правил покупки и дарения домашних животных. В частности, лица, не достигшие 16 лет больше не смогут купить или получить в подарок котёнка или щенка. Уточняется, что эта поправка отвечает мнению зоозащитников, считающих, что у детей недостаточно развито чувство ответственности.

«Очень хорошо, когда в семье есть животные, но решение завести их не должно быть спонтанным, импульсивным и обусловленным только эмоциями. Чаще всего животных дарят на день рождения или другие праздники именно детям. Зачастую такие животные в итоге оказываются на помойке. Или же выясняется, что ротвейлер, который покусал человека во дворе, принадлежит семилетней девочке», — цитирует «МК» вице-президента Московского общества защиты животных Кирилла Горячева.

Ужесточатся и правила выгула домашних животных. Закон запретит гулять с собакой человеку, который не в состоянии удержать зверя на поводке: ребёнку, немощному старику или человеку, находящемуся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. За нарушение будет выписываться штраф от 1 до 5 тысяч рублей. В случае, если хозяин не может обеспечить животному надлежащий уход, животное могут на время забрать в приют, либо лишить хозяина прав на содержание животного. В целом, эта процедура схожа с лишением родительских прав. Кроме того, нерадивых хозяев будут ожидать штрафы: 20-30 тысяч рублей для физических лиц и от 600 до 800 тысяч рублей – для юридических лиц, например, цирков или зоопарков.

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесён на рассмотрение депутатов в 2010 году, но на данный момент прошёл только первое чтение.