В Российские больницы попали лекарства со стёклами в ампулах

В нескольких городах России в больницах обнаружили недоброкачественные ампулы с инъекциями. Внутри растворов специалисты нашли мелкое стекло. Бракованные препараты произведены на заводах Белоруссии, сообщает Life.ru. По словам производителя, во всём виноват человеческий фактор. Контролёры упустили несколько ампул со стеклом.

«За январь — апрель 2017 года были случаи в Калининграде, в Череповце и в Саранске. Нашли растворы для инъекций и капельниц с осколками стекла и другими механическими частицами, — рассказал «Лайфу» источник в Росздравнадзоре. — Мы направили информационные письма в регионы, чтобы там изъяли все подозрительные партии препаратов этих серий и уничтожили».

Также производитель уточнил, что за качество ампул он не несёт ответственности. Из закупают на территории России и Украины. Производитель берёт ответственность только за качество препарата.

По данным издания, даже если в составе препарата есть мельчайшие частицы стекла, вероятность того, что они попадут в кровеносную систему очень малы. Но если попадут, то могут осесть на стенках сосудов, а также травмируют их. И если у человека есть проблемы с кровью, это спровоцирует появление тромба.