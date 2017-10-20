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В Ростове водитель маршрутки управлял педалью газа при помощи веревки

В Ростове водитель маршрутки управлял педалью газа при помощи верёвки

О необычном способе управления автомобилем ростовчане сообщили в соцсетях.

Водитель маршрутного автобуса №39 в Ростове очень просто решил проблему сломанной педали газа: он протянул к ней верёвку через весь салон, и дергал её по мере необходимости.

Этот процесс засняли на фото ростовчане и выложили в соцсеть.

Автобус ездил по маршруту  на протяжении всего дня, однако происшествий из-за неисправной педали не произошло.

Отметим, стоимость проезда в ростовском общественном транспорте составляет 24 рубля.

Текст: Алла Мождженская.
Фото: vk/rostovnadonu

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