В Ростове водитель маршрутки управлял педалью газа при помощи верёвки
О необычном способе управления автомобилем ростовчане сообщили в соцсетях.
Водитель маршрутного автобуса №39 в Ростове очень просто решил проблему сломанной педали газа: он протянул к ней верёвку через весь салон, и дергал её по мере необходимости.
Этот процесс засняли на фото ростовчане и выложили в соцсеть.
Автобус ездил по маршруту на протяжении всего дня, однако происшествий из-за неисправной педали не произошло.
Отметим, стоимость проезда в ростовском общественном транспорте составляет 24 рубля.
Фото: vk/rostovnadonu