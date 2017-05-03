В РПЦ хотят ужесточить возрастной ценз для «Симпсонов» из-за серии про покемонов в храме

Богословы Русской православной церкви (РПЦ) выступили за ужесточение возрастного ценза американского мультсериала «Симпсоны» из-за нового эпизода. В 19 серии 28 сезона Гомер Симпсон, как и другие жители Спрингфилда, играет в Peekimon Get (аналог игры Pokemon Go). В какой-то момент он зашёл в храм, чтобы поймать «покемонов». Преподобный Лавджой делает замечание Гомеру и Джеффу Альбертсону (Продавец комиксов).

«Слушай, эта игра популярнее Иисуса. Или по крайней мере таковой была», – ответил Джефф Альбертсон.

Как рассказал ТАСС иеромонах РПЦ, клирик Иваново-Вознесенской епархии (Ивановская область) Макария (Маркиша), от просмотра нового эпизода мультсериала стоит оградить детей.

«Всё, что не запрещено законом, разрешено. Поэтому показ «Симпсонов» никто запретить не может. Однако оградить от просмотра детей нужно, так как этот мультфильм – антиэстетика», – пояснил иеромонах.

Сейчас мультсериал имеет рейтинг «16+».

Ранее Сибдепо сообщал, что в Екатеринбурге прокурор попросил суд назначить наказание блогеру Руслану Соколовскому в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за то, что он ловил покемонов в церкви. До этого за поступок молодого человека арестовали на два месяца.