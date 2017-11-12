В Рудничном районе Кемерова горел павильон «Подорожника»

В воскресенье, 12 ноября, в 9:23 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о том, что в Рудничном районе областного центра возле автобусной остановки «МЖК» горит «Подорожник». По указанному адресу незамедлительно выехали спасатели.

На момент прибытия первого подразделения МЧС из торгового павильона шёл дым.

«По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушения технической эксплуатации электрооборудования. В павильоне сгорел утеплитель площадью четыре квадратных метра», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Полностью потушить пламя спасателям удалось в 9:32. К тушению пожара привлекались семь человек и две единицы спецтехники.