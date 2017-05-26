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В Рудничном районе Кемерова горячую воду дадут на два дня раньше срока

В Рудничном районе Кемерова горячую воду дадут на два дня раньше срока

В остальных районах областного центра горячее водоснабжение восстановят по графику.

В Рудничном районе Кемерова (VII группа) горячую воду дадут на два дня раньше срока — 26 мая. Напомним, изначально планировалось, что на «Радуге» горячее водоснабжение будет отсутствовать неделю.

«Кемеровская теплосетевая компания» и АО «Теплоэнерго» готовятся подать воду в жилье и на объекты социальной сферы. Параметры температуры и давления теплоносителя в тепломагистрали планируется довести до нормативного уровня в течение ближайших суток», – сообщили в комитете по работе со СМИ администрации города.

Ранее Сибдепо сообщал, что первый этап гидравлических испытаний теплосетей стартовал в столице Кузбасса 22 мая. Горячей воды нет у I группы потребителей Центрального и Ленинского районов, а также у V группы потребителей Кировского района. Там возобновить горячее водоснабжение предполагается 4 июня по графику, с которым можно ознакомиться по ссылке.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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