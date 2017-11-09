В Рудничном районе Кемерова из-за нарушений временно закрыли павильон общепита

В Рудничном районе областного центра сотрудники Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области приостановили деятельность предприятия общественного питания из-за многочисленных нарушений. Павильон (ИП Сохбатов А.С.о.) находится на улице Суворова, 34а.

«Установлено, что павильон не оборудован системами внутреннего водопровода и канализации; для производственных нужд используется привозная вода неизвестного происхождения, оценить качество и безопасность которой не предоставляется возможным без экспертизы, дезинфекция ёмкостей для чистой воды не проводится», — говорится на сайте ведомства.

Сотрудники предприятия готовили еду при отсутствии технических документов и хранили её в холодильниках, где нет термометров. В настоящее время деятельность павильона общепита приостановлена на 25 суток, затем специалисты снова проведут там проверку.