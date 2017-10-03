В Рудничном районе Кемерова начали строить школу за 1,2 млрд рублей

В Рудничном районе Кемерова специалисты приступили к строительству новой школы №31. Ранее Сибдепо сообщал, что на возведение учреждения, которое смогут посещать 1050 человек, направят более 1 млрд 179 млн рублей.

«Новое здание возводится рядом со школой № 36. В настоящее время на площадке работает строительная техника, стройплощадка отгорожена. Для учителей и учеников школы №36 разработаны безопасные пути следования – на въезде на стройплощадку работает регулировщик, отслеживающий движение большегрузных машин», – рассказали в комитете по работе со СМИ администрации города.

В новой школе будет два бассейна: один размером 6 м на 10 м, чаша второго – 12 м на 15 м.

В мэрии добавили, что новая и уже существующая школы будут иметь общее спортивное ядро – стадион школы №36. Сейчас для обеспечения безопасности технологического процесса часть беговой дорожки стадиона, которая находится в зоне строительства, отгородили. После завершения работ стадион будет функционировать в прежнем режиме, а все элементы беговой дорожки восстановят за счёт подрядной организации.