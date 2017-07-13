Экономика
Кузбасс
В Рудничном районе Кемерова откроется торговый центр федеральной сети

В Рудничном районе Кемерова откроется торговый центр федеральной сети

Открытие ТРЦ «РИО» запланировано на конец июля — начало августа.

В конце июля — начале августа в областном центре откроется новый торгово-развлекательный центр «РИО» (федеральная сеть ТРЦ, входящая в группу компаний «Ташир» — прим. Сибдепо). В настоящее время рабочие занимаются внутренним ремонтом на двух этажах, внешней отделкой здания и укладкой асфальта на парковке возле «РИО».

Трёхэтажное здание расположилось по соседству со вторым в Кемерове McDonald’s в Рудничном районе по проспекту Шахтёров, 89.

 

Редакции Сибдепо удалось узнать, что первый этаж торгового центра уже приведён в порядок. В ближайшее время там откроются два магазина — очередная «Пятёрочка» и Fix Price.

В контактном центре сети магазинов «Пятёрочка» подтвердили, что в ближайшее время в Кемерове откроется ещё один продовольственный магазин этой сети. Точная дата открытия пока неизвестна. На втором и третьем этаже ТРЦ «РИО» будут находиться в том числе бутики с одеждой.

Это первый ТРЦ «РИО» в Кузбассе. Федеральная сеть появилась в 2015 году и за это время открыла 18 торгово-развлекательных и два специализированных торговых центра в 16 городах России.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Цена недели

Сколько в Кемерове стоят фрукты

Сибдепо сравнил цены на арбуз, дыню, черешню, абрикос, персик и сливу
Фоторепортажи

Открытие шахты имени Сергея Тихова в Ленинск-Кузнецком районе

Подробный фотоотчёт из-под земли и с поверхности
Вкус и пафос

Обед в «Клумбе»

Как кормят в новом и необычном кемеровском кафе?
Фоторепортажи

12 испытаний во имя добра: мультиспортив­ный марафон в Кемерове

Фоторепортаж с марафона «Битва во имя добра» в Кемерове

Сегодня в Кемерове

Популярное