В Рудничном районе Кемерова откроется торговый центр федеральной сети

В конце июля — начале августа в областном центре откроется новый торгово-развлекательный центр «РИО» (федеральная сеть ТРЦ, входящая в группу компаний «Ташир» — прим. Сибдепо). В настоящее время рабочие занимаются внутренним ремонтом на двух этажах, внешней отделкой здания и укладкой асфальта на парковке возле «РИО».

Трёхэтажное здание расположилось по соседству со вторым в Кемерове McDonald’s в Рудничном районе по проспекту Шахтёров, 89.

Редакции Сибдепо удалось узнать, что первый этаж торгового центра уже приведён в порядок. В ближайшее время там откроются два магазина — очередная «Пятёрочка» и Fix Price.

В контактном центре сети магазинов «Пятёрочка» подтвердили, что в ближайшее время в Кемерове откроется ещё один продовольственный магазин этой сети. Точная дата открытия пока неизвестна. На втором и третьем этаже ТРЦ «РИО» будут находиться в том числе бутики с одеждой.

Это первый ТРЦ «РИО» в Кузбассе. Федеральная сеть появилась в 2015 году и за это время открыла 18 торгово-развлекательных и два специализированных торговых центра в 16 городах России.