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Кузбасс
В Рудничном районе Кемерова поезд насмерть сбил мужчину

В Рудничном районе Кемерова поезд насмерть сбил мужчину

Предварительно установлено, что потерпевший шёл между путями и слушал музыку в наушниках.

18 января в Рудничном районе Кемерова поезд насмерть сбил мужчину. Из-за произошедшего правоохранители временно перекрыли один из переездов.

«На 64 км, в районе шахты «Владимировская», смертельно травмирован молодой человек. Предварительно установлено, что он шёл между путями в сторону Кемерова. Потерпевший был в наушниках, поэтому не слышал предупреждающих сигналов», – сообщила Сибдепо представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД Елена Щербинина.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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