18 января в Рудничном районе Кемерова поезд насмерть сбил мужчину. Из-за произошедшего правоохранители временно перекрыли один из переездов.

«На 64 км, в районе шахты «Владимировская», смертельно травмирован молодой человек. Предварительно установлено, что он шёл между путями в сторону Кемерова. Потерпевший был в наушниках, поэтому не слышал предупреждающих сигналов», – сообщила Сибдепо представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД Елена Щербинина.