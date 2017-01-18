В Рудничном районе Кемерова поезд насмерть сбил мужчину
Предварительно установлено, что потерпевший шёл между путями и слушал музыку в наушниках.
18 января в Рудничном районе Кемерова поезд насмерть сбил мужчину. Из-за произошедшего правоохранители временно перекрыли один из переездов.
«На 64 км, в районе шахты «Владимировская», смертельно травмирован молодой человек. Предварительно установлено, что он шёл между путями в сторону Кемерова. Потерпевший был в наушниках, поэтому не слышал предупреждающих сигналов», – сообщила Сибдепо представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД Елена Щербинина.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего.
Фото: Google Images.