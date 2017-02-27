В Самаре Следком организовал проверку по факту гибели двух детей

Два мальчика в возрасте девяти и десяти лет утонули в овраге, наполненном водой.

В воскресенье, 26 февраля, в Самарской области в селе Красные ключи в овраге утонули два несовершеннолетних мальчика. Дети в возрасте девяти и десяти лет катались с горки недалеко от оврага с водой. В какой-то момент они провалились под воду и утонули.

«По данному факту следственным отделом по городу Похвистнево следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка», – сообщили в СУ СК по Самарской области.

Известно, что родителей погибших детей рядом не было. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.