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Кузбасс

В Санкт-Петербурге намело июльские сугробы

После мощного града город засыпало ледяной «кашей».

Вечером 22 июля на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным градом. Некрупный, но обильный град так густо засыпал улицы города, что властям пришлось выводить на дороги уборочную технику. После окончания грозы пользователи социальных сетей начали выкладывать в интернет фотографии с последствиями каприза стихии. Одна из жительниц города даже ухитрилась прокатиться на лыжах.

Лето 2017 года в центральной и северо-западной частях России выдалось необычно холодным и дождливым. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 58% россиян называют погодные условия аномальными. Впрочем, по прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе москвичи и жители Санкт-Петербурга впервые почувствуют настоящее летнее тепло.

См. также
Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: VK/Типичный Питер, Санкт-Петербург

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