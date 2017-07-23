В Санкт-Петербурге намело июльские сугробы

Вечером 22 июля на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным градом. Некрупный, но обильный град так густо засыпал улицы города, что властям пришлось выводить на дороги уборочную технику. После окончания грозы пользователи социальных сетей начали выкладывать в интернет фотографии с последствиями каприза стихии. Одна из жительниц города даже ухитрилась прокатиться на лыжах.

Лето 2017 года в центральной и северо-западной частях России выдалось необычно холодным и дождливым. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 58% россиян называют погодные условия аномальными. Впрочем, по прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе москвичи и жители Санкт-Петербурга впервые почувствуют настоящее летнее тепло.