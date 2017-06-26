В Санкт-Петербурге неизвестные осквернили могилу Виктора Цоя

В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу легендарного музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Фото произошедшего опубликовала в соцсети «ВКонтакте» Вероника Красильникова.

«Вчера какие-то нелюди разгромили могилу Цоя на Богословском кладбище. Вот что за страна? Ублюдки…» – говорится в посте.

Как рассказали ТАСС в администрации Богословского кладбища Петербурга, где похоронен Виктор Цой, неизвестные раскидали цветы и вазы, оставшиеся после празднования 55-летия музыканта.

«Сама могила не пострадала. Сейчас вокруг могилы чисто и убрано», – цитирует издание сотрудника администрации.

По данным радиостанции «Говорит Москва», по данному факту полиция проводит проверку.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии в 1990 году в возрасте 28 лет. Он заснул за рулем «Москвича», его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».