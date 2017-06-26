Новости
Россия и Мир
В Санкт-Петербурге неизвестные осквернили могилу Виктора Цоя

В Санкт-Петербурге неизвестные осквернили могилу Виктора Цоя

Фото произошедшего опубликовали в Сети.

В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу легендарного музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Фото произошедшего опубликовала в соцсети «ВКонтакте» Вероника Красильникова.

«Вчера какие-то нелюди разгромили могилу Цоя на Богословском кладбище. Вот что за страна? Ублюдки…» – говорится в посте.

Как рассказали ТАСС в администрации Богословского кладбища Петербурга, где похоронен Виктор Цой, неизвестные раскидали цветы и вазы, оставшиеся после празднования 55-летия музыканта.

«Сама могила не пострадала. Сейчас вокруг могилы чисто и убрано», – цитирует издание сотрудника администрации.

По данным радиостанции «Говорит Москва», по данному факту полиция проводит проверку.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии в 1990 году в возрасте 28 лет. Он заснул за рулем «Москвича», его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Вероника Красильникова.

Комментарии

Рекомендуем

Квартира недели

«Квартал дружбы»: всё, что нужно знать о новом микрорайоне Кемерова

В Кемерове началось строительство нового микрорайона «Квартал Дружбы» на Южном
Кинопрокат

«Трансформеры: Последний рыцарь» — рецензия на фильм

Что хорошего есть в новом фильме про роботов-забияк?
Опрос

22 июня: кто виноват?

Какова главная причина столь страшных потерь СССР в начале Великой Отечественной войны?
Фоторепортажи

До свиданья, школа: фоторепортаж с кемеровских выпускных вечеров

Прощание со школой и новая жизнь

Сегодня в Кемерове

Популярное