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В Санкт-Петербурге у автоугонщика, устроившего ДТП, нашли труп в багажнике

Приехав на место аварии, полицейские обнаружили, что виновник ДТП только что угнал машину, а в багажнике нашли тело женщины.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали автоугонщика, устроившего ДТП, передаёт 360°. Автомобиль Hyundai на большой скорости врезался в Ford, а когда на место происшествия прибыли полицейские, то оказалось, что виновник ДТП только что угнал машину. Более того, в багажнике Hyundai стражи порядка обнаружили труп и лопату.

Водитель Ford рассказал корреспондентам 360°, что виновник ДТП практически не пострадал. Также мужчина отметил, что лицо мёртвой женщины, обнаруженной в багажнике, было сильно изуродовано. У полиции удалось выяснить, что угонщик, подозреваемый в убийстве, не является гражданином России, а прибыл в Санкт-Петербург из «одной из стран Средней Азии». По предварительной версии, он совершил угон с целью увезти и спрятать тело.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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