В Сбербанке рассказали о возможностях развития государственно-частного партнёрства в Кузбассе

12 октября в Кемеровском отделении Сбербанка прошёл круглый стол на тему «Развитие проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП) в Кемеровской области». В масштабном мероприятии приняли участие представители региональной и муниципальной власти, а также бизнеса.

Как рассказал исполнительный директор Управления инфраструктурного финансирования ПАО Сбербанк Виктор Афонин, благодаря большому опыту работы на рынке ГЧП у банка есть широкие возможности не только в части кредитования, но также в части консультирования и инвестирования в этой сфере.

«Основная идея, которая появилась у нас несколько лет назад, связана с тем, чтобы построить работу банка так, чтобы принять во внимание потребности регионов в части ГЧП. Очень часто, когда крупные банки инициируют проекты ГЧП, сумма сделки в них может начинаться от 10 млрд рублей и выше. Мы же для регионов принципиально опустили планку до 1 млрд рублей», – сказал Виктор Афонин.

Направления поддержки в сфере государственно-частного партнёрства для российских субъектов в Сбербанке назвали «коробочными». По словам спикера, в их число входят проекты в области коммунальной инфраструктуры, в том числе создание и реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов переработки и утилизации бытовых отходов. Также поддержку банка получают проекты по строительству и эксплуатации дорог общего пользования, в области систем фото- и видеофиксации. В этом же списке оказались проекты, связанные со строительством детсадов и школ, медицинских объектов – сфера социальной инфраструктуры.

«С точки зрения сроков по таким соглашениям: сейчас мы видим, что можем финансировать такие проекты до 15 лет. Есть примеры по большим проектам, где эти сроки ещё больше», – отметил Виктор Афонин.

Он добавил, что при заключении такого соглашения должно быть выдержано соотношение собственных средств инвестора и заёмных, которые предоставит банк. Пропорция составляет 30% на 70% соответственно.